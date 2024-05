Piombino, centro di spaccio all’acquedotto. Droga nella ex casa del custode

Piombino, 18 maggio 2024 - Arrestato un giovane per detenzione di droga. Nel marsupio trovato tutto il necessaire per tagliare pesare e vendere vari tipi di sostanza. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un giovane di 23 anni di origini straniere, irregolare ed è stato denunciato, ma irreperibile, un suo connazionale di 19 anni, entrambi gravemente indiziati di spaccio e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. I carabinieri, nel corso di uno servizio predisposto a seguito di alcune segnalazioni hanno sorpreso i giovani all’interno di un casolare degradato e abbandonato in località Montecaselli, la ex casa del guardiano dell’acquedotto, che si trova in un’area boschiva e che, alla loro vista hanno dato improvvisamente in escandescenza opponendosi alla procedura di controllo fino ad arrivare ad una colluttazione con i militari. I due stranieri hanno tentato di scappare nelle campagne, tuttavia il 23enne è stato raggiunto e bloccato.

Dalla perquisizione sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di hashish, 5,5 eroina e oltre 50 grammi di cocaina, oltre 3040 euro e un bilancino di precisione; tutto custodito all’interno del marsupio, quasi fosse una sorta di mercante ambulante di droga ben fornito di ogni tipologia di stupefacente gli fosse richiesta, con relativo necessaire per tagliare pesare e confezionare la droga pret à porter. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato. L’altro giovane denunciato è irreperibile. A seguito dell’udienza in Tribunale, l’arresto è stato convalidato, ed il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere dello straniero arrestato.