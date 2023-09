Alluvione 2017, processo alle battute finali: Nogarin unico imputato

Livorno, 10 settembre 2023 – E’ giunto alle battute finali il processo per le otto vittime dell’alluvione 2017 a Livorno. Il giudice Ottavio Mosti alla prossima udienza darà la parola all’avvocato Sabrina Franzone, che difende l’ex sindaco Filippo Nogarin per portare avanti la discussione finale per sostenerne l’innocenza. Nogarin è rimasto l’unico imputato per omicidio colposo plurimo per le otto vittime dell’alluvione.

L’altro imputato, il dirigente della protezione civile comunale dell’epoca (fu nominato dallo stesso Nogarin nell’agosto 2017 ed era anche comandante della polizia municipale) Riccardo Pucciarelli è stato assolto nell’udienza del 22 gennaio 2022 all’inizio della quale optò per il rito abbreviato.

Il giudice per le indagini preliminari Marco Saquegna prosciolse (con formula piena) Pucciarelli e rinviò a giudizio Nogarin. La Procura della Repubblica di Livorno non impugno la sentenza di proscioglimento per Puccuarelli.