Concerto di beneficenza per finanziare il giardino Alzheimer friendly

Livorno 13 settembre 2024 - Venerdì 20 settembre alle 21 al teatro Quattro Mori di Livorno è previsto uno spettacolo dal titolo Musica per giardino Alzheimer friendly, iniziativa voluta dalla Pubblica Assistenza di Livorno, in collaborazione con il Teatro Quattro Mori.

L'evento avrà scopo benefico per la raccolta dei fondi che serviranno alla realizzazione del giardino che vedrà impegnato come soggetto attuatore la stessa Pubblica Assistenza di Livorno, grazie alla collaborazione con il Comune.

Marida Bolognesi, presidente dell'Svs Pubblica Assistenza di Livorno

Allo spettacolo sarà possibile partecipare pagando un biglietto del costo di 10 euro. Tutto l'incasso sarà devoluto a questo progetto e il biglietto si può pagare sia direttamente alla biglietteria, oppure on line inquadrando con lo smartphone il qr-code.

L'appello quindi della presidente della Pubblica Assistenza Marida Bolognesi ad acquistare i biglietti e a partecipare al concerto per aiutare le persone malate di Alzheimer e per finanziare il giardino che sarà aperto a tutta la città e cchesi troverà nella piazza antistante il palazzo del portuale di Livorno all'interno del quale in spazi ben attrezzati è stato aperto anche un centro diurno di Svs per persone convenzionato e accreditato dalla Region.

Al concerto si esibiranno i musicisti del Conservatorio Mascagni di Livorno e la fanfara dell'Accademia Navale.

M.D.