Rugbista-poliziotto morto in un incidente stradale, la tragedia dopo la trasferta di Livorno

Livorno, 18 novembre 2024 – "L'intero club si stringe intorno a lui ed alla sua famiglia in un profondo dolore. Una notizia che ha sconvolto tutta la squadra che insieme a lui aveva disputato proprio ieri la partita di Livorno". E' il messaggio pubblicato sui social del Civitavecchia Rugby Centumcellae, squadra in cui giocava Amar Kudin, il poliziotto morto in un incidente a Roma. Amar era un "giocatore di grande esperienza , stimatissimo da tutti, era diventato una pedina fondamentale per il roster biancorosso, di forte personalità nominato capitano nelle partite in casa. Perdiamo un compagno di squadra , un amico, una persona incredibile che per noi è stato un onore ed un piacere conoscere e giocare insieme. Oggi è il momento della tristezza per tutti noi per questa notizia che mai avremmo voluto apprendere".

Poi il club assicura: "Il presidente Andrea D'Angelo, il vice Domenico Nastasi e l'allenatore Umberto De Nisi che lo aveva voluto nel gruppo squadra per il progetto e tutto lo staff non faranno mancare il sostegno e supporto alla famiglia di Amar e a coloro che gli vogliono bene".

L'incidente è avvenuto nella notte nel quartiere Monte Mario a Roma. Tre complessivamente i feriti: i due agenti alla guida e un passeggero. Da una prima ricostruzione, l'impatto è avvenuto tra un'auto del distretto di polizia Primavalle e una del servizio Volanti intorno alle 5 del mattino in via dei Monfortani. Alla guida della volante del commissariato c'era una agente, rimasta ferita, il poliziotto deceduto e un fermato. L'altra volante si stava, invece, recando sul luogo di una rissa.