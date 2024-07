"Al Caprilli ora due ambulanze". Decisione dopo la caduta del fantino

Livorno, 15 luglio 2024 - Due ambulanze della Croce Rossa una lato tribune e una lato segreteria tecnica dell’Ippodromo Caprilli, una delle quali con medico rianimatore. Le ha volute Silvio Toriello, l’amministratore unico della società Sistema che gestisce l’Ippodromo. Questo dopo il terribile incidente capitato domenica 7 luglio al fantino livornese di 25 anni, Alessio Lenzi. Durante la terza corsa serale al Caprilli, nella categoria mista gentleman-amazzoni (tutti fantini non professionisti), improvvisamente il suo cavallo ha sbandato e cadendo ha trascinato con sé il fantino che è caduto dalla sella sulla pista ed è stato calpestato da un paio di cavalli. Gli altri fantini che lo attorniavano per la ristrettezza dello spazio, non sono riusciti ad evitarlo.

Quella terribile sera sono intervenuti rapidamente il medico dell’Ippodromo con gli operatori dell’ambulanza della Croce Rossa con postazione fissa al Caprilli. Poco dopo sono arrivati l’auto medica l’ambulanza con il medico della Misericordia.

La sequenza dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere di ’Ippica.Snai’ che registrano le corse trasmesse sullo stesso sito. Si vede che il cavallo sbanda e cade e con lui il fantino. Il cavallo subito dopo si rialza e ’scosso’ prosegue la corsa. La stessa sera nella medesima categoria, un altro fantino è caduto dal cavallo, per fortuna senza conseguenze. Alessio Lenzi invece ha riportato un trauma facciale, un trauma cranico e la frattura della mandibola e ha perso conoscenza per alcuni attimi. Immediatamente soccorso è stato portato subito all’ospedale di Livorno, la mattina dopo (ormai fuori pericolo) è stato trasferito al reparto di chirurgia maxillo-facciale di Cisanello a Pisa.

Intanto si è saputo che il fantino Alessio Lenzi è stato sottoposto a risonanza alla testa che ha confermato il trauma cranico. Al momento i medici che si stanno prendendo cura di lui all’ospedale di Cisanello non lo hanno ancora operato per il trauma facciale e alla mandibola, viste le sue condizioni attuali che non consentono l’intervento. A causa di quello che è accaduto domenica 7 luglio, Toriello ha deciso che all’Ippodromo Caprilli ad ogni seduta delle corse ippiche, ci saranno due ambulanze con operatori in grado di intervenire anche in caso di incidenti con traumi analogo al caso che si è verificato il 7 luglio ai danni del fantino Alessio Lenzi.

Samantha Iannone (Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa) intervenendo su questo infortunio la scorsa settimana si è detta disponibile "ad aprire un confronto con tutte le parti in causa per avviare una discussione". Ha invocato "presidi permanenti di rianimazione negli Ippodromi".