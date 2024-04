Il 24 e 25 maggio a Livorno torna “Antani. Comicità e satira come se fosse“, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno al Teatro Goldoni.

Anche per la seconda edizione si lavora a un cast straordinario di cui si annunciano i primi due nomi: Paolo Jannacci, cantante e figlio d’arte, e l’attrice Brenda Lodigiani, anche comica e influencer che arriva per il suo primo libro ‘’Accendi il mio fuoco’’ per Speling&Kupfer.