Livorno, 6 dicembre 2021 - Una anziana ospite di una Rsa, Villa del Colle a Montenero, si è allontanata nella notte tra sabato e domenica, facendo perdere le sue tracce. Si è temuto il peggio in un primo momento per le sue precarie condizioni di salute, visto che la donnai è affetta da Alzheimer. Ma anche perché tutto intorno alla Rsa c'è un fitto bosco dove si era certamente persa.

Subito sono scattate le ricerche. È stato impegnato anche il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Livorno.

Sul posto sono arrivati inoltre i vigili del fuoco con i cani addestrati per la ricerca delle pedone e il personale del 118 dalla sede della Misericordia di Montenero.

Tutti i soccorritori e gli agenti della polizia sono stati divisi in più squadre per meglio perlustrare la zona. I poliziotti della questura sono stati supportati anche dalle unità cinofile dei vigili del fuoco.

Nonostante il buio e le condizioni meteo sfavorevoli, le ricerche sono andate avanti a oltranza fino ad una vecchia casa distante dalla Rsa. Qui sono intervenuti i poliziotti. Hanno raggiunto un sentiero fangoso dove, proseguendo attirati da alcuni rumori, hanno trovato l'anziana sdraiata a terra, ormai esausta, impaurita, infreddolita e tremante. Uno dei poliziotti l'ha tranquillizzata e coperta con la sua giacca. Dopodiché ha avvertito il personale del 118 che ha preso in consegna la donna e, dopo le prime cure, l'ha portata al pronto soccorso.

M.D.