Arrestati due italiani per spaccio di droga

Droga e soldi sequestrati

Portoferraio, 6 marzo 2023 – Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra anticrimine e dalle Volanti del commissariato di Portoferraio per spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un italiano di 32 anni residente sull’isola nel comune di Campo nell’Elba, con precedenti specifici, e altro italiano di 52 anni domiciliato sempre a Campo. Le loro generalità non sono state divulgate. A seguito di perquisizioni sono stati trovati in possesso di 212 grammi di cocaina in pietra ancora da tagliare, 43 grammi di hashish, 1,5 grammi di marijuana oltre a 1600 euro in contanti.

Si stima che il valore al dettaglio della cocaina sequestrata, destinata al consumo sull’isola, possa aggirarsi intorno ai quarantamila euro. I due uomini sono stati condotti presso la casa circondariale di Livorno direttamente dal personale del commissariato elbano.