Pietro Grassi, Maria Beatrice Carnesecchi, Sofia Cambi, Giulia Scalzo, Maria Federica Martino Lena, Matteo Minuti sono gli studenti di quarta e quinta liceo scientifico Enriques che hanno costituito ’Act’ il movimento collettivo nato, in collaborazione con la Bcc Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, per valorizzare le eccellenze del territorio. Banca e giovani, un binomio particolare che profuma di fresco. "Abbiamo chiesto una mano alla Bcc – dice Pietro, trascinatore di giovani e anima di questo collettivo – perchè vogliamo creare iniziative per valorizzare il contesto culturale della città. Vogliamo diventare un punto di riferimento per i giovani che si riconoscono in certi valori e che intendono promuovere le diverse forme d’arte: dalla scrittura alle arti figurative". Con la Bcc questi giovani hanno in comune certi valori a partire proprio dal contesto sociale della nostra provincia. I ragazzi hanno ruoli diversi. C’è Maria Beatrice che si occupa di organizzare eventi come quello di sabato: "Faremo un apertivo a Precisamente Calafuria dove presenteremo il collettivo ad altri giovani. Ci saranno anche gruppi musicali livornesi. Poi faremo anche un concorso sui cambiamenti climatici: dal materiale artistico a quello letterario".

Poi c’è Sofia "mi occupo dei prodotti finanziari. Chi entrerà in questa esperienza potrà chiedere finanziamenti per acquistare computer, tablet. Anche per comprare i libri. Prestiti fino a 2500 euro da 12 a 36 mesi". E poi Giulia che darà visibilità alle iniziative del collettivo sui social: instagram e Tik tok saranno i loro strumenti di comunicazione. Niente è stato lasciato al caso con il lavoro di Maria Federica incentrato sull’elaborazione di uno statuto dove si parla dei valori di questa esperienza che punta sulla collaborazione e sostenibilità.

Un gruppo che si interfaccia con Angelo Scuri manager della banca responsabile marketing della Bcc che ha fortemente creduto in questa esperienza: "Non ci sono precedenti - dice Scuri con una punta di orgoglio – e la Bcc ha subito creduto in questi giovani che rappresentano la parte bella della nostra società. Trovare questo spirito e questa voglia di fare in ragazzi talentuosi è un’opportunità che il territorio non deve farsi sfuggire e quindi aiutarli nei loro progetti diventa un obbligo morale". E’ una bella sfida anche per la banca che, radicata ormai sul territorio, cerca di rinnovare la sua immagine.

Alla presentazione di questo progetto non poteva mancare Lamberto Giannini, profssore di filosofia, fino allo scorso anno, di questi ragazzi. Ecco i riferimenti per contattarli: www.instagram.comcollettivoact.it - @collettivoact.it. Sito web: www.collettivoact.it; sul sito https:bit.lyentrainact.