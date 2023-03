Assemblee studentesche al teatro Metropolitan Il Comune aiuta i ragazzi

Assemblee studentesche al Metropolitan: il Comune di Piombino sostiene gli studenti permettendo di utilizzare il teatro. "Gli istituti superiori della nostra città soffrono di importanti carenze strutturali – commenta l’assessore all’Istruzione Simona Cresci – offrire la possibilità di ovviare ad una di queste, come l’assenza di un’aula magna dove riunirsi, costituisce un gesto importante per l’Amministrazione". "Ringraziamo l’amministrazione comunale – spiegano Viola Moscato, Matteo Boni, Daniele Zucchelli e Paolo Spataro, rappresentanti d’istituto - per aver tenuto fede agli accordi e agli atti istituzionali che in passato i rappresentanti d’istituto e gli studenti e le studentesse dell’Isis Carducci Volta Pacinotti erano riusciti ad ottenere".