AT fa il bilancio dei primi due anni: "Oltre 310 milioni di investimenti"

"Nonostante l’arrivo nel novembre 2021 abbia coinciso con il terribile biennio della pandemia, Autolinee Toscane (società del gruppo RatpDev) ha lavorato sodo e i risultati sono evidenti: nuovi bus per sostituire il parco mezzi vetusto, campagne straordinarie di assunzioni per coprire la carenza cronica per reclutare autisti, innovazione tecnologica, cura del servizio e dell’informazione all’utenza, videosorveglianza (sistema di geolocalizzazione e connessione progettato da Leonardo spa) per garantire sicurezza agli operatori e ai passeggeri sui mezzi". Questo il resoconto della gestione di AT, fatto dal suo presidente Gianni Bechelli e dall’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, alla presenza dell’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli e dell’assessore alla mobilità di Livorno Giovanna Cepparello. L’iniziativa è stata ospitata non a caso agli "Hangar Creativi" a Livorno perché, come ha sottolineato Bechelli, "Livorno con Firenze è tra i capoluoghi toscani con la miglior performance per il trasporto pubblico locale anche secondo la classifica di Legambiente".

AT ha investito in questi due anni 310 milioni in Toscana, dei quali solo nel 2023 ben 70 milioni in più rispetto al primo anno, a cui si aggiungeranno 35 milioni nel 2024, dei quali 24 per il rinnovo della flotta. Dal 2021 ad oggi Autolinee Toscana ha fatto 786 assunzioni. Da quando è subentrate a CTT ha acquistato 254 nuovi bus. L’assessore Baccelli ha sottolineato: "Compito e priorità della Regione è far sì che il trasporto pubblico locale sia sempre più pratico e affidabile. Per questa ragione plaudo agli ingenti investimenti di Autolinee Toscane, alla graduale introduzione di mezzi nuovi, più efficienti e sostenibili, monitorabili a distanza. Apprezziamo l’impegno di AT a reclutare nuovi conducenti, senza i quali il servizio non può tenere il passo con le esigenze dei territori".

L’efficientamento va di pari passo con la sostenibilità del tpl, come hanno riferito l’ad Jean-Luc Laugaa e il direttore della manutenzioni Massimiliano Pellegrini: "Nei primi due anni abbiamo acquistato 254 bus. Nei prossimi 5 anni altri 2.027. La gran parte (1.527) entro il 2025 per abbassare a 5 anni l’eta dei mezzi che ora è di 13 anni. Inoltre AT è soggetto attuatore per i Comuni nella gestione del PNRR per i mezzi e le infrastrutture elettriche per i quali sono previsti 92 milioni di euro. Entro il 2026 avremo 146 nuovi bus elettrici e operativi 4 nuovi depositi tra Firenze, Lucca e Prato".