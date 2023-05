Auto si ribalta in via Goito: illeso il conducente

Livorno, 21 maggio 2023 - Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza alcuna grave conseguenza fisica per persone, in via Goito intorno alle 4 della notte appena trascorsa. Un'auto si è ribaltata dopo avere urtato altre vetture in sosta. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, mentre il conducente dell'auto ribaltata è uscito illeso dall'abitacolo e per lui non c'è stato nemmeno bisogno dell'intervento del 118.

I vigili del fuoco, invece, hanno dovuto lavorare a lungo per rimettere in sicurezza l'area.