Avvistamenti sospetti, paura a Montenero

Livorno, 26 marzo 2024 – Cresce la preoccupazione tra i residenti di Montenero e Savolano dopo l’avvistamento di domenica in via del Castellaccio di tre sconosciuti, con fare sospetto che si sono allontanati precipitosamente a bordo di una Bmw colore grigio metallizzato, ne sono stati segnalati altri. I tre sconosciuti, dopo essere stati incrociati dal proprietario di una abitazione, perché si erano introdotti nel suo giardino, si sono dileguati sostenendo che erano alla ricerca di un agriturismo. "Anche la settimana precedente sono state notate sempre tre persone, ma su un’auto celeste scuro" viene riferito dai residenti della frazione collinare. È successo in via del Poggio, anche loro avevano "un modo di fare sospetto". Il testimone ipotizza "possa trattarsi di stranieri". Un ulteriore avvistamento ha riguardato ancora nella giornata di domenica scorsa, "un uomo con un foglio in mano, che faceva il giro tra i portoni delle abitazioni come se cercasse qualcuno, tra via del Castellaccio e la piazza del Santuario. – la testimonianza di una donna – L’ho osservato per un po’ e a un certo punto mi sono avvicinata per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. Lo sconosciuto ha risposto di no e si è allontanato frettolosamente".

I cittadini di Montenero come riportato da ’La Nazione’ lunedì, hanno già fatto le loro segnalazioni alla locale stazione dei Carabinieri "perché è nel nostro interesse – sostengono – collaborare con le forze dell’ordine e avvertire nelle chat di quartiere i nostri vicini dei possibili pericoli. Qui più d’uno ha avuto la casa svaligiata dai ladri. Ora con l’approssimarsi della Pasqua, c’è chi se ne andrà in vacanza, lasciando la propria abitazione incustodita. C’è chi ha subito furti mentre era assente. Serve più sorveglianza".