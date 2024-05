Avvocato non dichiara 150mila euro al Fisco, scoperto dalla Guardia di Finanza

Livorno, 3 maggio 2024 – Un’indagine basata sull’incrocio di dati e informazioni del nucleo di polizia economico-finanziaria di Livorno ha permesso di individuare un avvocato che ha omesso di dichiarare al Fisco oltre 150mila euro di compensi e redditi percepiti, con violazioni Iva per oltre 70mila euro.

Al professionista sono state chieste spiegazioni in contraddittorio ma per diverse movimentazioni l’avvocato non avrebbe saputo fornire alcuna valida giustificazione. Al termine degli accertamenti le Fiamme Gialle hanno redatto un verbale inviato alla Agenzia delle Entrate.