Bambino di un anno cade in piscina, trovato privo di sensi. Rianimato e portato in ospedale

Campo nell’Elba (Livorno), 1 settembre 2024 – Un bambino di 13 mesi è caduto in piscina a Marina di Campo. E’ successo intorno alle ore 18:30 di sabato 31 agosto. Il piccolo si trovava in una villa nella zona di via della Martinaccia in compagnia di entrambi i genitori, una coppia sposata dell’Isola d’Elba.

La richiesta di soccorso è partita dalla mamma che secondo quanto emerso aveva temporaneamente affidato il piccolo al padre per sbrigare alcune cose. Ma per una svista il bambino sarebbe caduto in piscina. E’ stato ritrovato privo di sensi dentro la piscina.

I volontari della Croca Rossa di Campo nell’Elba intervenuti si sono immediatamente attivati per liberare dall’acqua le vie respiratorie del piccolo. Hanno avviato la procedura di emergenza. Il bimbo ha ripreso coscienza ed è stato condotto in località La Pila da dove è stato prelevato dall’elicottero Pegaso 2 che lo ha trasportato immediatamente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto anche l’auto medica da Portoferraio.