Livorno, rischia il linciaggio dopo il borseggio. Diversi i casi di furto nella zona di via Grande

Livorno, 10 settembre 2024 – La presenza di tanti turisti in uno stesso luogo spesso purtroppo significa anche aumento dei borseggi. Con gli assembramenti di chi si muove in comitiva che entrano nel mirino di chi cerca di rubare portafogli e oggetti tecnologici.

Quanto accaduto nella mattina di sabato 7 settembre, con il furto ai danni di un turista statunitense da parte di una donna che aveva con sé un figlio minorenne, ripropone il tema della sicurezza. La comitiva si è accorta subito di quanto era accaduto individuando la colpevole. Che ha rischiato il linciaggio, circondata appunto dai crocieristi.

In questo caso l’intervento della Polizia Municipale è stato provvidenziale, riportando la calma. Ma il tema dei borseggi fuori dal porto, in particolare sulla direttrice via Grande piazza Grande, è diventato di sempre maggior attualità in questi anni, con l’aumentare del traffico turistico. Diversi gli episodi in questi anni. In alcuni casi i borseggi, come accaduto il 7 settembre, sono stati sventati.