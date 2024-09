Deruba un turista e rischia il linciaggio. La comitiva la circonda e la costringe a restituire il maltolto

Livorno 7 settembre 2024 - Non c'è pace nella zona tra piazza Grande e via Grande. La mattina di sabato 7 settembre infatti una comitiva di crocieristi statunitensi è stata avvicinata da una donna che aveva con sé un bambino minorenne. La borseggiatrice ha sottratto a uno dei turisti il portafogli con i contanti ed altri oggetti. Quando il turista si è accorto di quello che era accaduto, si è avvicinato alla donna e con l'aiuto dei suoi compagni di viaggio l'ha circondata e si è ripreso tutto quello che gli era stato rubato.

Tutto quello che è successo è stato ripreso con lo smartphone da un passante. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della polizia municipale che stavano presidiando piazza Grande lato cattedrale. Ogni volta che arrivano in porto a Livorno le navi da crociera, si verifica sempre la stessa situazione con i crocieristi che sono a rischio di essere derubati da donne accompagnate da minori, presenti in massa in zona e molto bene informate sulle date, gli orari di arrivo delle navi da crociera e pronte ad agire. Perciò residenti, negozianti e gli operatori turistici invocano una più stretta vigilanza tra piazza Grande via Grande proprio per non facilitare il proliferare di queste situazioni di degrado e problematiche.

M.D.