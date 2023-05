Bòtte in piazza Grande: intervengono polizia, carabinieri e Svs

Livorno, 19 maggio 2023 – Rissa oggi pomeriggio intorno alle 16 in piazza Grande. Alcuni giovani si sono affrontati prima verbalmente, poi passando alle mani.

L'intervento di forze dell'ordine e Svs dopo la rissa (Foto Novi)

E’ successo davanti all’ex cinema Grande, un’area che purtroppo da tempo deve confrontarsi con problemi di questo tipo. Alcuni passanti hanno dato l’allarme prima che la situazione degenerasse e l’intervento di polizia e carabinieri ha riportato la situazione alla calma.

E’ intervenuta anche un’ambulanza della Svs come documentano le foto del nostro Novi.

Poi è stato possibile ricostruire l’accaduto. Un anziano è venuto alle mani con un giovane che non voleva restituirgli del denaro che gli aveva prestato. Nel parapiglia l'anziano ha avuto un malore. Sono accorsi carabinieri e polizia più ambulanza Svs. La situazione in piazza grande è di degrado crescente: ubriachi e tossicodipendenti stazionano tutto il giorno sulle aiuole scolando litri di birra comprata nel minimarket aperto sotto i portici tra piazza Grande e via Pieroni.