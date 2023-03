Cade con il monopattino, ragazza di 28 anni all’ospedale con un trauma cranico

ambulanza svs

Livorno, 28 marzo 2023 – Ancora un incidente con un monopattino. Questa volta è successo in centro, in via San Giovanni, dove verso le 12 una ragazza di 28 anni è rimasta ferita in seguito a una rovinosa caduta.

La ragazza, che non aveva casco, avrebbe fatto tutto quanto da sola, per cause ancora in di definizione. Subito soccorsa dai volontari di un’ambulanza della Svs, le è stato diagnosticato un trauma cranico con stato commotivo e breve perdita di memoria ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni comunque non sarebbero parse gravi.