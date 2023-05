Cade con la moto nella galleria di Montenero, ferito un ragazzo di 28 anni

Livorno, 8 maggio 2023 – Un giovane 28 anni, livornese, è rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale.

Erano circa le 17,30 quando il ragazzo, che era in sella a una moto, ne ha perso il controllo mentre percorreva la galleria della variante fra Montenero e Antignano. Per cause in corso di accertamento, è caduto mentre la moto affrontava la curva dentro il tunnel.

Il giovane è rotolato per una decina di metri sull’asfalto e fortuna ha voluto che non sia stato travolto da altri veicoli che stavano sopraggiungendo.

Cadendo, il 28enne ha riportato un trauma facciale, traumi alle spalle e varie contusioni. Soccorso dai volontari di un’ambulanza della Misericordia di Montenero, con infermiere, è stato trasportato all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero apparse gravi.