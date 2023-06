“Cade il controsoffitto in piscina, bambino colpito da un frammento”

Livorno, 3 giugno 29023 – Allarme per la piscina di via Allende da 25 metri perché lo spogliatoio femminile è stato chiuso dopo la caduta di una parte del controsoffitto.

A segnalarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, il quale riporta: "Un bimbo è rimasto ferito. Grazie a Dio con conseguenze lievi. Ho presentato una interrogazione urgente. La struttura è ancora chiusa".

Su questa vicenda abbiamo interpellato Stefano Franceschi, presidente della Società Livorno Acquatics che gestisce i servizi delle piscine comunali di Livorno.

La porzione del controsoffitto crollata

"Il fatto risale a un mese fa. È caduto un pezzo di controsoffitto nella doccia dello spogliatoio femminile della vasca Neri da 25 metri – precisa Franceschi – in via dei Pensieri. C’era un bambino che faceva la doccia ed è stato colpito da un frammento su un braccio senza ferite. Circola una foto sui social successiva all’evento e riguarda l’intervento di manutenzione immediato. Per farlo abbiamo rimosso la parte di controsoffitto che era rimasta su per fare una riparazione più radicale. Chi ha diffuso l’immagine, Perini, la spaccia per il danno reale, ma non è così. La parte di controsoffitto che ha ceduto è minore".

"In via dei Pensieri sono intervenuti anche i manutentori e i tecnici del Comune insieme a una ditta – prosegue Franceschi – che hanno messo in sicurezza il controsoffitto con puntelli provvisori. Sono seguiti sondaggi sul soffitto dai quali è emerso che non ci sono pericoli. Momentaneamente resteranno chiusi lo spogliatoio femminile e maschile della piscina Neri per consentire i lavori di sistemazione".

Tutto questo, aggiunge Franceschi, "non ha creato disagio agli utenti perché gli spogliatoi della Camalich bastano per tutti". Al consigliere Perini: "Lo invito a fare visita alle piscine comunali. Fare opposizione va bene, ma non se superficiale. Le piscine di Livorno sono le più belle della Toscana e sono usate dal nuoto toscano per le attività agonistiche. E sono il fiore all’occhiello grazie al sindaco Luca Salvetti e grazie a Enrico Montagnani, dirigente ufficio sport".

Monica Dolciotti