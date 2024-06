Cade mentre scende dalla barca, giovane turista finisce all’ospedale

Portoferraio, 9 giugno 2024 – Una ventisettenne tedesca in vacanza in barca all’isola d’Elba con la famiglia è rimasta vittima di una brutta caduta scendendo dalla barca sulla darsena di Portoferraio. È accaduto nel pomeriggio del 9 giugno intorno alle 16, la giovane stava scendendo dalla scaletta di bordo con il suo cane, quando improvvisamente il quadrupede l’ha strattonata facendola cadere sulla banchina.

La giovane ha battuto violentemente la testa s granito e perso del sangue, ma non ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il mezzo di soccorso del Santissimo Sacramento di Portoferraio che ha provveduto a spinalizzare la giovane per il sospetto trauma cranico. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Portoferraio in codice giallo.