Carne scaduta e frigoriferi sporchi: sequestrati 10 chili di alimenti in un minimarket

Piombino, 7 aprile 2024 – Gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas in un minimarket alimentare a Populonia, nel comune di Piombino (Livorno). Prodotti alimentari scaduti e criticità anche sul piano dell'igiene, per questo i militari hanno provveduto a segnalare il titolare, un 50enne del posto, e sequestrato 10 chili di alimenti, oltre a elevare sanzioni per duemila euro. All'interno di un frigo refrigeratore i militari hanno trovato varie tipologie di alimenti, tra prodotti lattiero-caseari e a base di carni, scaduti. Inoltre alcuni frigo congelatori presentavano accumuli di ghiaccio, e sporco e polvere diffusi.