Cassonetti super sorvegliati, otto telecamere contro i ‘furbetti’

Livorno, 1 maggio 2024 – I trasgressori delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti, a Livorno hanno le ore contate. Da maggio sarà attivato un servizio di video-sorveglianza mobile per individuare, o scoraggiare, gli autori delle violazioni in materia di rifiuti, molti dei quali sono stati già smascherati e sanzionati, grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’intervento degli ispettori ambiantali di Aamps-/RetiAmbiente e della polizia municipale. Infatti da gennaio ad oggi gli ispettori ambientali hanno eseguito 1033 interventi, in 268 dei quali si è arrivati alla notifica di ammende per 80 utenze non domestiche e 188 utenze domestiche.

Il punto della situazione è stato fatto ieri in Comune dalla comandante della polizia municipale Annalisa Maritan e per Aamps/RetiAmbiente da Andrea Valenti e dal direttore Raffaele Alessandri. "Dalla terza settimana di maggio inizierà l’installazione di 8 dispositivi di video-sorveglianza con l’attivazione progressiva in aree del territorio comunale individuate con il contributo di Aamps/RetiAmbiente dove sono più frequenti – hanno spiegato la comandante Annalisa Maritan e Andrea Valenti di Aamps – i comportamenti illegali che deturpano l’ambiente e causano degrado urbano. Impiegheremo sistemi tecnologici in grado di registrare e inviare foto e video al transito di persone o automezzi".

Nella fase iniziale dell’operazione ’anti-furbetti’, una particolare attenzione sarà riservata alle aree del Pentagono e al Centro Allargato, dove è in corso la sostituzione dei vecchi cassonetti per la raccolta differenziata e dove più frequenti sono gli abbandoni di sacchi con rifiuti indifferenziati.

Sempre a maggio Aamps/RetiAmbiente doterà il quartiere Venezia di 8 contenitori aggiuntivi per la frazione organica che saranno in piazza del Luogo Pio, via della Venezia, via Carraia, piazza dei Domenicani e piazza dei Legnami.

“È in corso la campagna di comunicazione ’La mia casa è la città’, realizzata in collaborazione con le comunità straniere – ha ricordato il direttore Alessandri – A questo scopo sono stati prodotti video dedicati e materiale informativo multilingue per educare al corretto conferimento dei rifiuti e all’uso dei nuovi contenitori stradali ’intelligenti’ (apribili con tessera dotata di chip, ndr), che serviranno per calcolare la tariffa puntuale secondo la quale paghi per ciò che produci". A questo proposito il sindaco Luca Salvetti, intervenuto con l’assessore all’ambiente Giovanna Cepparello, ha sottolineato che "la sperimentazione della tariffa puntuale a Antignano, Banditella, Montenero, Castellaccio, Ardenza e La Rosa ha portato alla riduzione dei rifiiti indifferenziati".