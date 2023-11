La Cerreta, ecco la stella Michelin: prestigioso riconoscimento per l’osteria di campagna

Sassetta (Livorno), 15 novembre 2023 – Prestigioso riconoscimento per l’Osteria La Cerreta di Sassettache ha ottenuto una stella verde Michelin.

La 69/ma edizione della Guida Michelin Italia 2024 ha assegnato 13 nuove stelle verdi che portano a 58 il totale dei ristoranti con questo emblema che denota l’impegno per la sostenibilità sia in chiave economica che sociale ed ambientale. Ecco l’elenco dei riconoscimenti della "rossa" annunciati oggi al Teatro Grande di Brescia: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano); Dal Pescatore di Nadia e Giovanni Santin, a Runate, Canneto (Mantova); Hyle a San Giovanni in Fiore (Cosenza); Oasis - Sapori antichi a Vallesaccarda (Avellino); Horto a Milano; Saporium Firenze a Firenze; Saporium a Chiusdino (Siena); Vespasia a Norcia (Perugia); Il Piastrino a Pennabili in Emilia Romagna; La Cerreta Osteria a Sassetta a pochi chilometri da Castagneto, Coltivare a La Morra (Cuneo); Grow Restaurant ad Albiate in Lombardia; Radici a San Fermo della Battaglia (Como).

Nella 69/ma edizione della guida Michelin Italia, presentata a Brescia alle porte della Franciacorta, sono cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". La selezione degli ispettori della "rossa" delinea un nuovo firmamento composto da 395 stelle distribuite in tutta la penisola. E sono 13 i ristoranti che fanno ingresso nella lista "Stella verde Michelin" a testimoniare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile radicata in tutta la Penisola. "Si tratta di una edizione da record che dà la misura di una cucina italiana piena di vitalità e talento. - ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin - La selezione 2024 contempla 395 ristoranti stellati. Lombardia, Campania, Toscana e per la prima volta Umbria sono le regioni più premiate dalla guida Michelin Italia 2024.