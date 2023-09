Chiara Ferragni e Fedez a Castagneto per il loro anniversario

Castagneto Carducci (Livorno), 3 settembre 2023 – Chiara Ferragni e Fedez a Castagneto Carducci. Sono stati al ristorante ’Il Vecchio Frantoio’, uno dei locali ’storici’ del borgo.

«Un Grazie Speciale a Chiara e Federico per averci scelto!» questo il post del ristorante, con foto, che naturalmente ha destato subito l’attenzione del “popolo dei social”.

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la Toscana per festeggiare l’anniversario del quinto anno di matrimonio. Il cantautore e l’influencer hanno scelto le colline toscane, e in particolare quelle di Scansano, per festeggiare la loro unione. A ospitarli la tenuta del senese Jacopo Biondi Santi. Ma poi la coppia non si è limitata alla zona di Grosseto e Siena.

Castagneto e Bolgheri non potevano mancare al loro tour, quindi si sono fermati nel borgo del Carducci che attira sempre più persone.