Livorno, 15 maggio 2021 - Una straordinaria forza e voglia di vivere: "Più forti di prima". Christian Volpi, 22 anni il ragazzo livornese che ha perso le gambe in un grave incidente, parla dal suo letto d'ospedale. E scrive su Instagram, con una foto che vale più di mille parole: il suo sorriso, la sua fiducia nel futuro, sono un esempio per tutti a superare gli ostacoli. L'incidente è accaduto mercoledì 12 maggio a Livorno.

I medici non hanno potuto salvare le gambe del ragazzo, che ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un marciapiede in via del Levante, periferia est della città. Lo sconforto e la paura hanno lasciato subito spazio alla speranza. Il giovane ha perso le gambe ma le sue condizioni progressivamente migliorano.

E subito è partita la raccolta fondi su Gofundme per donare al ragazzo le protesti che gli consentiranno di camminare di nuovo. Sono stati raccolti fin qui 116mila euro: una solidarietà commovente da tutta Italia per il ragazzo, e l'obbiettivo della cifra è stato ampiamente superato.

Ma i soldi serviranno per la nuova vita di Christian, che dovrà superare diverse difficoltà, ma che è pronto ad affrontare questi ostacoli con il sorriso. "Volevo ringraziare tutti i miei amici - scrive Christian - tutta Livorno, tutta la Toscana, tutta Italia, qualche nazione e anche un altro continente se dobbiamo dirla fino in fondo. Grazie per la vicinanza che avete nei miei confronti, per l'amore che sto ricevendo,che è sicuramente più del dolore che ho provato quando il 13 maggio ho guardato verso il basso, scoprendo cosa mi era successo. Ma ricordatevi, questo è solamente un altro giro di giostra. Ci vediamo a breve, più forti di prima".

Christian è uno sportivo, un allenatore di canoa apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati dal mondo dello sport.