Boom di contagi covid nell’arco di 24 ore a Livorno e provincia, tuttavia restano invariati i ricoveri ospedalieri. Il report dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest martedì riportava in totale 243 casi positivi al coronavirus nella provincia di Livorno con 108 infettati a Livorno e 9 a Collesalvetti. Ieri il presidente della Regione Eugenio Gianni, come ha riferito sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale Francesco Gazzetti, nella provincia di Livorno i positivi al covid erano 497 (525 con i Comuni pisani delle nostre aree Asl). Solo nel capoluogo Livorno, stando all’esito degli ultimi tamponi effettuati, erano cresciuti in modo esponenziale a 293. Nel resto della provincia la situazione ha rispecchiano lo stesso trend con Rosignano a quota 49 positivi, Cecina 46, Portoferraio 31, Collesalvetti 25, Piombino 20, Campiglia 12, Rio 8, Castagneto 7, Marciana Marina 7, Porto Azzurro 7, Marciana 6, San Vincenzo 4, Campo nell’Elba 3 Capoliveri 3, Sassetta 2.Bibbona 1 e Capraia Isola 1. Questa situazione dimostra che la diffusione così elevata in poco tempo dei contagi è la conseguenza del propagarsi della variante Omicron del coronavirus. Ma anche dell’allenamento delle precauzioni tra la popolazione che, anche per stanchezza dopo due anni di pandemia e restrizioni, ha abbassato la guardia durante il week end natalizi e nella settimana precedente in occasione dello shopping natalizio e delle occasioni conviviali tradizionali dedicate allo scambio di auguri tra amici e colleghi di lavoro. Anche l’abbassamento delle difese anticorpali nella popolazione vaccinata, a ridosso della somministrazione della terza dose del vaccino anti covid, ha giocato un ruolo determinante. L’unico dato positivo legato all’avanzata del coronavirus in questo periodo è dato dal tasso di occupazione sei posti ospedalieri rimasto pressoché invariato grazie al fatto che i vaccini, pur non preservando al 100% dal contagio, mettono al riparo i soggetti positivi dalle conseguenze peggiori dell’infezione da coronavirus. Così all’ospedale di Livorno ieri i ricoverati per covid erano 62 dei quali 7 in terapia intensiva (nel report USL di martedì erano 62 di cui 8 in terapia intensiva). All’ospedale di Cecina 5 ricoverati per il covid dei quali 1 in terapia intensiva (nel report Usl di martedì erano dei dei quali uno in terapia intensiva). "Qualora la situazione dei ricoveri ospedalieri dovesse mutare per l’aumento dei ricoveri - fa sapere l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest - saremo in grado di mettere a riposizione altri posti letto per i pazienti covid". Intanto si va complicando la situazione per il servizio di trasporto pubblico con 41 assenze per malattia ieri nel territorio della provincia di Livorno tra i dipendenti di Autolinee Toscane. Questo dato pesa sulla gestione del servizio e potrà avere effetti ancora più negativi con la ripeture delle scuole dopo Epifania.

Monica Dolciotti