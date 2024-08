"Col pensiero al Moby Prince. La Commissione d’inchiesta faccia finalmente giustizia"

PIOMBINO (Livorno)

Un ringrazimento alla squadre di soccorso è stato rivolto da Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture Pd della Toscana: "Abbiamo seguito con trepidazione quanto avvenuto nel porto di Piombino e c’è da ringraziare tutti coloro che sono intervenuti così prontamente per portare aiuto e soccorso". "Mentre tiriamo un respiro di sollievo per lo scampato pericolo - aggiunge - il pensiero non può che andare a quella maledetta notte del 1991, quando nella rada del porto di Livorno, a bordo del traghetto Moby Prince, 140 persone trovarono invece la morte in una strage ancora senza colpevoli. Ecco perché la speranza e l’auspicio è che la terza Commissione d’inchiesta parlamentare che è stata istituita, su richiesta pressante delle associazioni dei familiari, riesca a completare un lavoro di approfondimento tanto atteso quanto importante. Lo dobbiamo per onorare la memoria di chi perse la vita il 10 aprile del 1991 e soprattutto lo dobbiamo proprio per quelle famiglie che da anni attendono verità e giustizia. Un modo per ricordare anche Angelo Chessa e per essere all’altezza di uomini con Loris Rispoli al quale mandiamo un abbraccio fortissimo".

"L’incendio a bordo del traghetto a Piombino ci riporta con la memoria a quella notte dell’aprile 1991 quando invece 140 persone furono lasciate morire senza aiuto. Come membri della commissione d’inchiesta sul Moby Prince sentiamo tutto il peso della responsabilità di ricostruire la verità storica di una strage che ancora non ha colpevoli" ribadiscono i deputati Pd in Commissione Moby Prince Simona Bonafè, Matteo Mauri e Andrea Casu.