Livorno, tenta il colpo al supermercato: via con 650 euro di spesa non pagata. Bloccato dalla sicurezza

Livorno, 22 aprile 2024 – È finito nei guai un uomo di 51 anni di origini friulane ma residente a Livorno, per aver cercato di rubare all’interno di un supermercato della città labronica. L’uomo si è recato all’interno dell’esercizio commerciale per fare la spesa, e, dopo essersi aggirato tra gli scaffali come un normale cliente, ha prelevato vari prodotti riponendoli nella busta, ma, una volta giunto alla cassa, ha omesso di scansionarne diversi con l’apposito lettore, pagandone quindi solo una parte.

A quel punto un addetto alla sicurezza che si era accorto di tutto è intervenuto bloccandolo e avvertendo i carabinieri. Prontamente giunti sul posto, i militari hanno constatato che l’uomo aveva effettuato numerosi acquisti ma aveva tentato di allontanarsi con prodotti non pagati per un controvalore di ben 650 euro. Dopo aver restituito la merce ed averla consegnata al responsabile dell’esercizio, il 51enne è stato denunciato per furto aggravato.