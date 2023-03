Con la droga in auto mentre guidano: ritirata la patente a due giovani

Posto di blocco dei carabinieri

Livorno, 21 marzo 2023 – I carabinieri di Cecina hanno eseguito un servizio “a largo raggio” finalizzato alla sicurezza stradale con particolare riguardo proprio alla prevenzione e repressione dell’uso di droghe e dell’abuso di alcol.

Nel corso del servizio, svolto nell’arco pomeridiano, serale e notturno, in tutto il territorio cecinese sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 113 mezzi e identificate 186 persone.

I militari hanno segnalato alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi. Segnalato anche un giovane cecinese che, durante i controlli effettuati in luoghi di aggregazione, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana. Per quest’ultimo e per uno degli altri due giovani è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida in quanto sorpresi alla guida di veicoli.