Confesercenti incontro la questora: “Garantire la sicurezza nell’area mercatale”

Livorno, 21 giugno 2023 – Un incontro importante, quello che si è svolto giovedì pomeriggio scorso, alla presenza della nuova questora di Livorno Giuseppina Stellino, nel quale Confesercenti Livorno ha voluto presentarsi e augurare buon lavoro nell’intero territorio provinciale e nel quale si è voluto cogliere l’opportunità di fare un focus sulle principali emergenze del capoluogo.

Oltre alla presenza della presidente provinciale Maristella Calgaro, del direttore provinciale Alessandro Ciapini e della responsabile sindacale area livornese Annalisa Coli, hanno portato i saluti della struttura provinciale Confesercenti, erano infatti presenti all’incontro i presidenti dei quattro Consorzi del centro città che, insieme al Centro Commerciale Naturale Buontalenti Modì, rappresentano un bacino di oltre cento imprese: Simone Toschi (presidente del Consorzio Buontalenti e presidente del CCN), Luigi Sena per il Consorzio Mercato delle Vettovaglie, Valerio Maggio e Roberto Giovannelli per il Consorzio Piazza delle Erbe e ha portato i propri saluti anche Alessandro Bacci per il Consorzio Le Botteghe.

Il tema centrale è stato quello di evidenziare come l’area mercatale sia un luogo strategico non solo e non tanto per il tessuto commerciale che lo caratterizza ma anche per il fatto che esso ha rispetto alla sempre più massiccia presenza di turisti, specie in questo periodo crocieristi, che si affollano tra le vie e i banchi dei mercati: garantire spazi sicuri è un aspetto centrale in questo senso e l’appello lanciato durante l’incontro dai presidenti è stato proprio quello di valutare se e come possa essere garantito.

La questora, che era già in parte a conoscenza di alcuni aspetti critici, ha ascoltato con grande attenzione le testimonianze degli operatori, confrontandosi anche sull’opportunità di fare sinergia con tutte le forze dell’ordine e ha condiviso quanto l’operazione di riqualificazione dell’area mercatale sia importante per lavorare anche sulla rigenerazione del quartiere. “La cura e la bellezza dei luoghi sono essi stessi i primi deterrenti”, ha infine dichiarato mettendosi a disposizione per eventuali nuovi e futuri incontri.