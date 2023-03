Controlli dei carabinieri: due giovani denunciati per spaccio di droga, furto e porto di coltello

Carabinieri

Livorno, 27 marzo 2023 – Nel corso di un controllo nei pressi dell’abitazione di un 25enne nel quartiere Corea, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 10 grammi di hashish suddiviso in dosi e materiale per il confezionamento della droga. I militari hanno trovato anche 2.500 euro di cui il giovane non ha fornito alcuna valida giustificazione e pertanto, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio, è stata sequestrata. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri sono inoltre intervenuti in un’area commerciale cittadina per la segnalazione di un uomo con atteggiamento sospetto. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto, nascosti tra i vestiti di un 28enne già noto alle forze dell’ordine, generi alimentari appena trafugati e un coltello a serramanico avente una lama di dieci centimetri che è stata sequestrata. La merce è stata subito restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per furto e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.