Livorno e la Coppa Barontini: un sabato tutto da vivere con tanti eventi

Livorno, 13 giugno 2024 - Grande a attesa a Livorno per l'edizione numero 55 della Coppa Barontini, la classica gara remiera a cronometro in notturna con i gozzi a 10 remi dei rioni. Il tracciato è lungo i fossi, i canali intorno al Pentagono del Buontalenti. L'appuntamento è fissato per sabato 15 giugno.

A sfidarsi per primi, a partire dalle 19.55, saranno i gozzi a quattro remi delle categorie femminile e juniores per il Trofeo Edda Fagni (percorso ridotto di 980 metri, con partenza da piazza Cavour e arrivo agli scali delle Cantine) a cui seguirà l'iniziativa "La cantina in cantina" dedicata alle cantine vinicole.

Alle 22.30 sarà la volta degli otto gozzi a 10 remi, che partiranno in ordine inverso rispetto all'arrivo del 2023. A seguire tre armi femminili che porteranno i nomi di Fortezza Vecchia, Fortezza Nuova e Quattro Mori.

Alle 23.45 si esibiranno le voci della Mascagni Academy. Poi sarà il momento delle premiazioni.

Prima della gara, alle 19.30, sul palco della Falsa Braga antistante la Fortezza Nuova, è prevista la presentazione del libro 'Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna' di Eugenio Giani.