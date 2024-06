Livorno, Coppa Risiatori: trionfo del Venezia cinque anni dopo

Livorno, 23 giugno 2024 – Il Venezia vince la Coppa Risiatori, una delle più attese gare del calendario remiero labronico. Una gara appassionante, con il Cavallino Rosso che torna a trionfare dopo l’ultima vittoria, avvenuta nel 2019.

Una grande affermazione dopo lo strapotere del Borgo, che si era aggiudicato la gara dal 2021 al 2023, escludendo il 2020, anno del covid, in cui la Risiatori non fu disputata. Questa Risiatori 2024 è stata particolarmente tormentata perché rinviata due volte.

Il Venezia trionfa alla Risiatori 2024 (Foto Novi)

Prima il 2 giugno, a causa di una tempesta in mare con fulmini e pioggia, quindi sabato 22 giugno a causa del forte vento che aveva formato un’onda lunga. Nel pomeriggio di domenica 23 però le condizioni sono apparse buone e la gara si è regolarmente svolt a. Dietro al Venezia, a non troppa distanza, i rivali del Borgo Cappuccini. Al terzo posto si è piazzato l’Ardenza.

E nello “stadio” della Darsena Nuova, dove è fissato l’arrivo della gara, il pubblico era davvero quello delle grandi occasioni, con tanta gente ad accogliere gli armi in arrivo dal mare aperto, per quella che resta una della sfide più complesse e faticose nell’ambito della stagione. Tanti drappi bianchi e bandiere bianche e rosse, i colori del Venezia, ad accogliere il gozzo vincitore. Ma ci sono stati applausi per tutti.