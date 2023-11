Scompare a 43 anni, appello dei familiari

Piombino (Livorno), 29 novembre 2029 – E’ uscita lunedì mattina alle 10 dalla sua abitazione, senza prendere il cellulare. Non ha usato l’auto, ma si è allontanata a piedi. La famiglia dopo ore senza notizie è in ansia. Ieri mattina si è rivolta al commissariato di polizia per denunciare la scomparsa di Cristina Vannucci, 43 anni di Piombino (zona Salivoli).

E’ stato subito attivato il piano della Prefettura per le persone scomparse, in corso ricerche da parte di forze dell’ordine, protezione civile e volontari anche in zona Punta Falcone. Cristina abita con la madre, sentito anche il fidanzato che non sapeva nulla. Questo l’appello pubblicato sui social dal fratello: "Da ieri mattina 27/11/2023 non si hanno più notizie di Cristina Vannucci, mia sorella. Vi chiedo la cortesia di inoltrare questo messaggio a quante più persone possibile o anche a mezzo social. Chi dovesse averne notizia chiami il mio numero 3275415260. Grazie infinite, Maurizio".