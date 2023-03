Dà fuoco al materasso in casa, paura in via del Pastore: 6 persone intossicate

Livorno, 13 marzo 2023 – Paura in via del Pastore oggi poco dopo le 14 in seguito a un incendio in un appartamento. Sono 6 le persone che risultano intossicate dal fumo, 3 delle quali minorenni. Quattro le ambulanze inviate sul posto, fra Svs e Misericordia. Anche la polizia ha inviato volanti. Nessuna delle persone intossicate è grave. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, ovviamente, che hanno messo in sicurezza lo stabile.

Polizia (Foto Novi)

Stando ai primi accertamenti, sembra che l’incendio sia stato appiccato a un materasso da un uomo di 33 anni che abita nello stabile e per il quale già nei giorni scorsi si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sono in corso indagini per appurare e approfondire i motivi di una presunta lite dalla quale sarebbe scaturito il tutto, all’interno dell’appartamento in cui è stato appiccato il fuoco. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri.