Marciana Marina (Isola d'Elba), 16 giugno 2020 - I lavori per la realizzazione del set sono partiti a inizio giugno. E il 29 la troupe tornerà a lavorare, con le riprese dei nuovi episodi dei "Delitti del Barlume", la fortunata serie Sky ambientata a Marciana Marina e in diverse altre parti dell'Isola d'Elba. Una "vetrina" importante per l'isola: in questi anni sono stati tanti i turisti a caccia del set principale, quello sul lungomare di Marciana Marina, dove appunto c'è il Barlume. E tornano anche i provini, ma solo virtuali: a causa delle restrizioni contro il contagio da coronavirus i provini saranno solo virtuali: sarà necessario inviare foto via mail per quella che sarà una prima "scrematura".

La produzione che fa capo alla Palomar di Carlo Degli Esposti ed a Sky Cinema cerca uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 74 anni; un uomo tra i 27 ed i 50 anni, di costituzione molto robusta, con taglia superiore alla 58-60; una donna amante dei gatti, non allergica al pelo, residente all'Elba.

Le riprese saranno concentrate su Marciana Marina e zone limitrofe. Il lavoro sarà regolarmente retribuito. L'impegno sarà per una o più giornate a seconda della disponibilità.

Chi vuole candidarsi deve inviare all'indirizzo e-mail elbacomparse@gmail.com foto recenti (primo piano e figura intera), copia della carta d'identità, codice fiscale, contatto telefonico, codice postale di residenza e copia di attribuzione lban della propria banca con riportato il nome dell'intestatario. Chi ha già partecipato a precedenti casting deve rinnovare la candidatura inviando una e-mail con tutte le informazioni necessarie. Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e pernottamento per chi viene da fuori Elba.