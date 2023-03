Dieci nuovi laureati in Infermieristica a Livorno: ecco chi sono

I giovani laureati con i correlatori

Livorno, 27 marzo 2023 – Sono dieci i nuovi laureati in Infermieristica che nei giorni scorsi hanno discusso la propria tesi al Polo Didattico di Livorno che ospita il corso organizzato dall’Università di Pisa.

A tagliare il traguardo del percorso triennale seguito dal responsabile della direzione didattica, Francesco Russo, sono stati Elisa Bernardini, Matteo Cappelli, Virginia Cappellini, Olga Del Gratta, Arianna Lupino, Dalila Maccio, Lorenzo Niccolai, Federico Ragonese, Giorgia Romanacci e Emma Semoli.

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento che ha visto anche una votazione conclusiva di 110/110 e lode, da ricordare: Angelo Baggiani, Presidente del Corso di Laurea, la Segreteria del DAM dell'Università di Pisa per il supporto amministrativo, le Commissioni per il prezioso lavoro di collaborazione, la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il Dipartimento Infermieristico Ostetrico, la Formazione Aziendale con lo Staff del Polo Didattico di Livorno e tutti i neolaureati per il solenne momento che ha coronato un percorso di tre anni.

Membri Ufficiali: Gabriella Fontanini (presidente), Maria Evelina Fantacci, Letizia Mattii, Rossella Elisei, Luigi Papi (segretario) Coordinatore del tirocinio: Francesco Russo Membri che integrano la commissione: Chiara Pini, Paolo Galoppini, Andrea Caiazzo, Michela Cavallin, Antonella Perini Ordine professionale: Flavia Di Lalla, Ferdinand Saro Presidente del Corso di Laurea: Angelo Baggiani Direzione medica PO: Luca Carneglia Dipartimento Infermiristico Ostetrico: Andrea Lenzini Direttore Uoc Formazione: Francesco Niccolai