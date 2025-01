Feste natalizie tra rifiuti abbandonati. Una discarica all’ingresso di Baratti

Piombino (Livorno), 7 gennaio 2025 – L’Epifania si è portata via tutte le feste, ma la spazzatura, i rifiuti all’ingresso del golfo di Baratti, purtroppo no. visto che anche nell’ultimo giorno delle festività, i cassonetti, o meglio la discarica a cielo aperto fra Baratti e la Torraccia era ancora lì a far bella mostra di sè.

“Vergognosa. Non c’è altro termine per descrivere la situazione della postazione dei cassonetti a Baratti in questi giorni - ha detto il Partito democratico - una vera e propria discarica a cielo aperto: materassi, lavatrici e frigoriferi abbandonati accanto ai cassonetti, uno spettacolo indegno che si ripete troppo spesso proprio in questa postazione.

È necessario ribadire che i primi responsabili di questo degrado sono coloro che abbandonano i rifiuti in maniera incivile. Tuttavia, non possiamo ignorare l’inerzia del Comune, che di fronte a una situazione così grave non prende alcun provvedimento: nessun controllo, nessuna intimazione al gestore per rimuovere immediatamente i rifiuti, nessuna misura per prevenire il ripetersi di simili episodi. L’amministrazione si limita a lasciare che i giorni passino, offrendo a residenti e turisti uno spettacolo imbarazzante, in una delle aree più belle e delicate del nostro territorio. Un biglietto da visita vergognoso per Piombino e per Baratti.

Inoltre, non si comprende perché i cassonetti siano ancora quelli vecchi e malandati. In una zona così delicata e frequentata, sarebbe doveroso installare almeno una telecamera di controllo, considerando che l’amministrazione ha piazzato telecamere in molte altre zone e non perde occasione per vantarsene. Ma evidentemente non sono state installate dove davvero servirebbero.

Questa amministrazione continua a negare l’evidenza di un servizio che non funziona, come da noi più volte segnalato e denunciato. Nel frattempo, i cittadini piombinesi dovranno affrontare un aumento del 7% sulle bollette della raccolta rifiuti per l’anno prossimo. Un ennesimo capolavoro di incapacità e inefficienza, pagato, come sempre, dai cittadini” ha concluso il Partito democratico.

Il giorno di Natale quei cassonetti all’ingresso del golfo di Baratti erano già stracolmi di immondizia e tutto intorno era pieno di rifiuti abbandonati. Da Natale alla Befana la situazione non è certo migliorata. Ma anche quest’estate quell’area era veramente degradata e non si comprende perchè non si sia corsi ai ripari mesi fa.