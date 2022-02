Pic nic anti discarica al Limoncino

Livorno 27 febbraio 2022 - Il Comitato contro la discarica del Limoncino non si arrende. Questa domenica comuni cittadini e ambientalisti, nonostante il freddo pungente, hanno risposto all'appello e si sono recati al presidio di via del Limoncino per il pic nic anti discarica con pranzo al sacco e sedie. Allo stesso tempo il Comitato ha annunciato un nuovo esposto da depositare in Questura contro la società Livrea, che ha iniziato a conferire rifiuti in discarica dal 17 febbraio quando i camion carichi hanno ripreso a percorrere via del Limoncino. Per il Comitato (documenti alla mano) "la strada è privata e non a uso industriale, perciò oltre nell'esposto invieremo alla Livrea una diffida". Livrea a sua volta sostiene di avere diritto d'uso su via del Limoncino. Insomma, la battaglia legale sulla discarica iniziata nel 2010 va avanti.

Monica Dolciotti