Sassetta (Livorno), 23 novembre 2019 - Nessuna traccia, nemmeno venerdì, di Giuliana Gentili, 74 anni scomparsa mercoledì nel bosco di San Martino fra Sassetta e Prata. Le ricerche non si sono mai interrotte. Ma la preoccupazione sale anche in considerazioni delle pessime condizioni meteo e del freddo che la notte fa nel bosco.

La donna, insieme alla famiglia, era andata mercoledì a far funghi nel bosco di Sassetta. Poi nel pomeriggio la figlia, il marito ed il genero quando sono arrivati all’auto e non hanno trovato la donna, hanno provata a cercarla, a chiamarla, hanno provato a contattarla con il cellulare, ma niente. In quel bosco il segnale è debole e spesso assente. Poi sopraggiungeva la sera e così hanno chiesto aiuto, e sono così scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Cecina. Da allora non si sono mai interrotte, solo la notte, ma della donna nessuna traccia. La situazione del bosco è anche pericolosa per gli stessi soccorritori che si trovano davanti dirupi e sentieri scivolosi.

Nei giorni scorsi è stata provata anche la localizzazione telefonica che purtroppo ha dato esito negativo perchè il telefono si è sganciato dal ponte. L’ultima volta il segnale è stato captato da una cella nel comune di Massa Marittima. Fra giovedì e ieri è stata battuta dai soccorritori un’area di oltre sessanta ettari. Per l’intera giornata di ieri sono stati impegnati nella ricerca 12 unità dei vigili del fuoco di cui 2 Tas (servizio di topografia applicata al soccorso) e 2 cinofili, 3 unità di polizia provinciale, 17 unità di associazioni volontarie di cui 2 unità cinofile. Alle ricerche fin da giovedì è sempre stato presente il sindaco di Sassetta Alessandro Scalzini.

