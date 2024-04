Un nuovo documentario su Napoleone. Le riprese a Portoferraio

Portoferraio, 9 aprile 2024 - L’inconfondibile sagoma di Napoleone è stata avvistata mentre attraversava la Porta a Mare di Portoferraio. Con lui il maggiore Neil Campbell, deputato dagli inglesi a controllare la sua permanenza sull’isola e alcune delle numerose «dame» del suo entourage.

Catapultato oltre due secoli dopo lungo una darsena medicea ventosa e popolata di strane carrozze a motore, il gruppo doveva sentirsi piuttosto disorientato e pendeva dalle labbra del giornalista Massimo Canino, al lavoro con le telecamere di Italia uno per un documentario che dovrebbe uscire tra un paio di mesi. Nel ruolo dell’imperatore francese è stato riconosciuto l’attore di Marciana Marina Franco Giannoni, che interpreta Napoleone da oltre un decennio e ha ricevuto vari riconoscimenti in Toscana. A vestire i panni dell’integerrimo Colonnello Neil Campbell, colui che si fece scappare Napoleone, l’architetto portoferraiese Leonello Balestrini che interpreta da anni il militare inglese con l’Associazione culturale Historiae in una serie di rappresentazioni storiche condite di aneddoti e sketch divertenti guidate dalla regia di Giuliano Soldi.

Balestrini è anche uno dei personaggi di cui il giornalista Massimo Canino parla nel suo recente libro «Frontemare», ispirato al viaggio in barca a vela realizzato nel 2023 che lo ha portato in giro per quattro mesi lungo le coste e le isole dell’arcipelago toscano. La produzione è rimasta abbottonata sul contenuto del documentario che viene realizzato in questi giorni.