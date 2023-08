Morta in mare all’isola d’Elba, la vittima è una turista di Firenze

Lacona (Elba), 13 agosto 2023 – È una turista di Firenze che era in barca con il marito la donna che è stata trovata morta riversa in mare da alcuni bagnanti davanti alla spiaggia di Lacona, in corrispondenza (Capoliveri) intorno alle 16,30 di ieri pomeriggio, sabato 12 agosto.

A contattare ieri sera i carabinieri sarebbe stato il marito Bernardo. Secondo quanto trapelato la coppia, sposata da 41 anni come testimoniava la fede nuziale al dito della signora, stava trascorrendo una piacevole giornata in barca, quando sarebbe accaduto il malore.

Resta da capire la dinamica dell'accaduto e il motivo che abbia ritardato così tanto l'identificazione della vittima. Infatti secondo quanto emerso il marito si sarebbe recato al comando dei carabinieri solo nella serata di ieri.

La donna era stava ritrovata da un gruppo di bagnanti intorno alle 16,30 del 12 agosto, il personale medico del Santissimo Sacramento di Portoferraio e della Croce Rossa di Campo nell'Elba era accorso prontamente ma purtroppo i ripetuti tentativi di rianimazione erano stati vani.

Secondo quanto riferito avrebbe tra i 65 e i 70 anni e potrebbe essere stata colpita da un malore, forse un infarto, mentre si trovava in acqua.

Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La salma della donna si trova all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico.