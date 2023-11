Tragedia a Venturina, muore una donna investita da un camion

Venturina (Livorno), 25 novembre 2023 – Una donna di 84 è morta questo pomeriggio, 25 novembre, dopo essere stata investita da un autocarro. In base a quanto appreso, il fatto sarebbe avvenuto in via Alighieri a Venturina.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. La donna sarebbe stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa, ma per lei non c’è stato niente da fare.