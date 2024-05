Droni per controllare le dune, il progetto contro l’erosione

Cecina (Livorno), 13 maggio 2024 – Nel Comune di Cecina saranno svolti rilievi ecologici con droni aerei e droni marini per consentire la mappatura e il monitoraggio del cordone dunale e della prateria di posidonia sommersa. Questa azione è affidata all’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e all’Università di Pisa e Università di Firenze. Allo stesso tempo, l’Università di Pisa, con il supporto della Regione Toscana e del Comune di Cecina, si occuperà "Soluzioni basate sulla natura", di un intervento di sperimentazione pilota per rinforzare le dune esistenti, formate da sabbia e posidonia spiaggiata, attraverso la piantumazione di specie autoctone al fine di aumentarne la resilienza alle mareggiate e all’erosione costiera.

Sarà sviluppato un processo di ampia condivisione delle scelte destinate a migliorare le attività sulla costa, che coinvolgerà: imprese del settore turistico ricettivo, gestori e manutentori delle spiagge, associazioni di categoria, rappresentanti dei cittadini e le istituzioni locali. Tali soggetti saranno inseriti in un percorso di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti, ma soprattutto saranno chiamati a condividere le soluzioni da adottare in modo congiunto per promuovere un sistema di governo dell’ecosistema costiero più sostenibile e resiliente. I dati sulla mappatura e monitoraggio del litorale di Cecina, come tutti i dati derivanti dagli altri siti pilota del progetto (Regione Liguria, Regione Autonoma Sardegna, Regione Corsica e Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia), confluiranno in una piattaforma informatica sviluppata dal Laboratorio di Ingegneria Marittima dell’Università di Firenze, basato sull’intelligenza artificiale.

La piattaforma consentirà alle istituzioni competenti sulla gestione delle coste di comprendere gli effetti delle soluzioni applicate, rispetto al processo di mitigazione dei rischi climatici. "È importante la formazione e l’implementazione tecnico-scientifica di un quadro conoscitivo inerente le dinamiche della costa alla scala comunale – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Comune di Cecina, Vincenza Filippi - Questo ci consentirà di adottare strategie per il contrasto degli effetti negativi del cambiamento climatico. Voglio esprimere un plauso particolare all’iniziativa, garantendo la massima collaborazione e supporto alla riuscita del progetto".