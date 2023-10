E’ gravissimo l’ex calciatore del Livorno Corrado Ottanelli

Piombino (Livorno), 9 ottobre 2023 – E’ stato colpito da un malore tre giorni fa e si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa.

Corrado Ottanelli, piombinese, 55 anni, ex calciatore professionista con trascorsi importanti nel Livorno e Suzzara e anche in serie D nel Venturina e nel Piombino, si è sentito male improvvisamente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasferito a Pisa dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma attualmente si trova in coma.

Corrado Ottanelli, oltre a essere stato un calciatore apprezzato sui campi di gioco, è una persona molto conosciuta a Piombino e in val di Cornia anche per le sue attività come ristoratore e come gestore dell’impianto sportivo ’Il Magonello’.