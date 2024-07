E’ morto Umberto Canovaro, una vita per la politica

Piombino, 20 luglio 2024 – E’ morto ieri mattina all’età di 70 anni, Umberto Canovaro. E’ stato vice sindaco di Piombino e assessore (dal 1995 al 2004), due volte candidato a sindaco al comune di Rio, era attualmente capogruppo consiliare della lista ’Cambiamo’. Da alcuni mesi stava lottava contro una grave malattia. «Diciamo addio ad una persona di grande spessore e che molto ha dato alla nostra comunità - ha detto Francesco Ferrari sindaco di Piombino - Umberto Canovaro è stato un valido amministratore. È stato un uomo di grande sensibilità e cultura, che ha dato vita a tante iniziative dedicate a valorizzare la nostra memoria storica, e un fine studioso e scrittore. Un politico e un pensatore di altri tempi».

«Il paese e la sua comunità - ha scritto il sindaco di Rio Marco Corsini - piangono la perdita di una persona di grande spessore intellettuale, amante del territorio, appassionato custode e narratore della sua storia». «Se ne è andato uno dei cavalli di razza della Democrazia Cristiana piombinese - ricorda Luigi Coppola - fu l’ultimo segretario comunale della Balena Bianca. Dopo la fine della Dc continuò la sua attività politica nel Partito Popolare e poi nella Margherita. Uomo sensibile e di grande cultura. La sua grande passione la storia, soprattutto storiografo di rara capacità di lettura del passato ed autore di molti testi. Uomo di Misericordia, da sempre legato alla Confraternita di Piombino, in cui ha ricoperto diverse cariche nel Magistrato. Un abbraccio ai suoi affetti più cari, alla figlia Giulia, al fratello Maurizio, ed ai suoi 3 nipotini di cui andava fiero».

“Ricordo Umberto Canovaro per la sua passione politica, per la ricchezza dei suoi interessi culturali e per il forte legame con le comunità e i territori che sono stati teatro del suo impegno, l’Elba, dove era ancora consigliere comunale a Rio, e Piombino, dove è stato vicesindaco negli anni ‘90. La sua è una grave perdita e sono vicino ai familiari e ai suoi concittadini”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

