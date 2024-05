Eden alla Terrazza, il paradiso dei “Lego”. Sabato e domenica il turno di “Bricks On the Seaside”

Livorno, 7 maggio 2024 – Il paradiso per gli amanti delle costruzioni e dei mattoncini Lego ha un nome e un luogo preciso: L’Eden alla Terrazza Mascagni. La tensostruttura a rievocare il parco divertimenti che a fine ‘800 fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri.

Per celebrarlo, fino al 19 maggio la Fondazione Lem ha farcito un calendario eventi per tutti i gusti e fasce d’età.

Sabato e domenica sarà il turno del Lego B.O.S.S. “Bricks On the Seaside”: “Dopo la mostra sulle chitarre Fender e il 5e5 Day, un evento dedicato principalmente ai bambini e agli adulti che si sentono ancora un po’ bambini – dichiara Adriano Tramonti - Come Fondazione Lem mettiamo a disposizione gli 800 metri quadri della tensostruttura che saranno letteralmente riempiti dalle creazioni degli espositori. Lorenzo Valdambrini, tra gli organizzatori dell’iniziativa osserva: “L’evento non è in collaborazione diretta con la Lego, ma organizzato da noi della Leghorn Bricks: un gruppo non ufficiale di appassionati livornesi che, dopo aver avuto a che fare con i Lego da bambini, sono tornati ad utilizzarli grazie al lancio delle serie Expert, Creator, Technics dedicati agli adulti. abbiamo previsto un vero e proprio percorso di visita attraverso padiglioni tematici: Space, sezioni medievali, City, bambini. Si tratta della più grande manifestazione gratuita di questo tipo mai organizzata a Livorno”.

Altro organizzatore, è Lucio Vannucchi: “51 espositori si sono dati appuntamento a Livorno da ogni parte d’Italia, tra cui Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, Campania e dallo zoccolo duro di collezionisti della Toscana. Il fatto di giocare con i Lego da adulti permette proprio agli adulti di presentare delle MOC, acronimo di My Own Creation, ovvero creazioni originali. Tra queste, quelle di Davide Nassi, un nostro affiliato, che ha riprodotto alcuni monumenti di Livorno come Santa Caterina, il Duomo, Castel Boccale”.