“Effetto Garibaldi” fino a domenica. Ma per i residenti c’è la grana dei parcheggi

Livorno, 28 luglio 2023 – Oggi prende il via la prima edizione di ’Effetto Garibaldi’, la manifestazione voluta dal Comune di Livorno, con l’apporto organizzativo di Fondazione Lem, per rilanciare il quartiere Garibaldi, troppo spesso alla ribalta delle cronache per episodi di degrado e criminalità legata allo spaccio di droga.

Da questa sera fino a domenica strade chiuse, mercatini, street food, spettacoli itineranti e musica da piazza Garibaldi a piazza dei Mille, passando per via Garibaldi, via del Seminario e via della Pina d’Oro.

Così già mercoledì la polizia municipale ha disseminato la zona di divieti di sosta validi dalle 8 di oggi fino alle 1 di notte di domani, dalle 17 del 29 luglio fino alle 1 di notte del 30 luglio e dalle 17 del 30 luglio fino alle 1 di notte del 31 luglio.

Il divieto vale per tutti, residenti inclusi, che dovranno spostare i loro mezzi per evitare la contravvenzione e la rimozione forzata. Chi abita nel quartiere Garibaldi fino a piazza dei Mille ha il contrassegno S. Si scatenerà perciò la caccia al posto auto.

Abbiamo fatto un giro per il quartiere e abbiamo parlato con i residenti.

Micol Francesconi non solo abita in via Garibaldi, ma lavora in un esercizio commerciale della piazza. Ha una visione positiva della situazione: "Credo e spero che ’Effetto Garibaldi’ porti una ventata di aria nuova nel quartiere e serva a rivitalizzarlo. Anzi, mi auguro che iniziative del genere si ripetano più volte l’anno. Spero sia il modo migliore per farlo riappropriare dai suoi abitanti e da tanti visitatori. Certo la chiusura delle strade creerà un certo disagio a noi residenti, soprattutto perché limiterà la nostra libertà di movimento. Tuttavia con po’ di pazienza ce la faremo".

Mariella Guarnotta, che abita in piazza dei Milla: "Ben vengano iniziative per animare il quartiere, però noi abitanti avremmo dovuto essere avvertiti prima dei divieti di sosta. Dove potremo trovare altri posti per parcheggiare le nostre auto tra venerdì e domenica notte? È già difficile farlo ora, nonostante la zona con contrassegno S sia abbastanza vasta. Sarebbe utile se in queste circostanze il Comune ci mettesse a disposizione temporaneamente un parcheggio pubblico".

Sulla situazione dello spaccio tra piazza Garibaldi e piazza dei Mille ci ha detto: "Le pattuglie delle forze dell’ordine passano spesso, ma quando gli spacciatori le vedono si allontanano per poi tornare dopo".

di Monica Dolciotti